〈南部〉12193件新違建 列優先拆除

2017-08-10

影響公安 不分新舊更優先拆除

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市一○一年四月後的新違建，共有一二一九三件，已先拍照存證，列入分類、分期處理名單，將優先拆除，但市府強調，已認定有影響公共安全者，則不分新舊違建，列為更優先拆除對象，共有五六四件。

近來有民眾向市府反映，指違建大隊最近在拆違建，為何自家的違建被拆，鄰居的違建卻文風不動？質疑拆除順序不公。

違建大隊指出，南部高溫多雨，不少民眾在頂樓自行增建鐵皮屋頂，或將透天厝一樓車庫加蓋。考量民眾生活需求，市府今年元旦重新修訂發布「高雄市處理違章建築執行要點」，對於未影響公共安全的既存違建，先以拍照列管，另針對附屬增加建築物在不危害公共安全情況下，准予放寬存在使用。

據統計，高雄市違建高達十二萬一千餘件，市府原本認定的新違建，是指九十八年一月一日以後興建者，約有二萬件，但今年初修訂後，分水嶺延後為一○一年四月二日，新違建也降到一一七○五件，但今年又增加四八八件，總數達到一二一九三件。

共12萬違建 新違建101年4月後

工務局表示，高雄市一○一年四月之前的舊違建，若不涉及公共安全，則列為緩拆。

違建大隊說，由於人力及經費有限，已針對這一萬二千餘件的新違建，先拍照存證，並列入分類、分期處理名單，獲優先拆除。

違建大隊大隊長薛仲信強調，如果違反違章建築處理辦法第十一條規定，已影響公共安全，則不分新舊違建，將列更優先拆除，其中包括水平增建違建，占用防火間隔、防火巷、騎樓等，供特定營業使用；垂直增建違建，占用屋頂避難平台及違建樓層達二層以上者。

薛仲信指出，部分民眾在屋前增設遮陽避雨的違建棚架，影響消防車輛出入，取締六米巷道妨礙救災的違建，是今年重點，共將執行廿三條巷道。