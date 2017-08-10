〈南部〉Pbike虧損 縣府︰半小時優惠不變

2017-08-10

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏市公共自行車Pbike傳虧損，審計單位要求檢討，民眾擔心前三十分鐘免費騎乘會取消，環保局昨澄清，不會取消前三十分鐘優惠。

國外業者有意合作 可望改善

此外，已有國外單車共享業者來洽談，希望進軍屏東市場，若順利可望年底前設置，環保局評估，屆時客源應會分散，若Pbike使用率稍降低，虧損也會減少。

屏東市公共自行車一○三年十二月啟用，至今年五月已約一百三十六萬人次使用，目前屏東市區已有三十站營運，共六百九十九輛自行車，預計年底前再增兩站，Pbike委託高雄捷運公司營運。

估年虧損7百多萬

但Pbike每年管理營運支出近八百萬元，收入卻只有四十五萬餘元，審計單位認為Pbike前三十分鐘免費，造成民眾習慣短程使用，借還頻繁、故障率偏高，不符使用者付費原則，要求縣府檢討。

民眾因此憂心前三十分鐘免費會被取消；環保局空污科表示，Pbike雖然九成以上使用者都是前三十分鐘免費，但站在公共服務及空污防治立場，不會取消這項優惠，尤其學生通學及民眾通勤佔了一半以上，未來會再加強推廣企業認養、廣告等，以減少虧損。

環保局也透露，近日已有國外的單車共享業者來洽談，希望進軍高屏市場，除了屏東市外，也有意在六堆客家文化園區、潮州車站、大鵬灣等據點設站，該公司採電子圍籬設借還區域，無隨意停放的問題，最快年底前在屏東營運。