〈南部〉鹿野永安、 關山農會 獲台東金牌農村

2017-08-10

將代表台東縣角逐全國十大

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣持續推動休閒農業、農村遊程，今年首度舉辦台東縣金牌農村競賽，縣長黃健庭昨天公布結果，將由鹿野鄉永安社區、關山鎮農會代表台東縣角逐全國十大金牌農村。

台東縣金牌農村競賽共有卅五個農村社區、農會與休閒農業區報名參賽，於七月七日完成初審，七月十八日複審現地勘查，實地了解各社區生產、生活、生態及未來願景規劃後，評選出十大金牌農村代表，其中鹿野鄉永安社區、關山鎮農會獲優等獎、獎金各一萬元，將代表台東角逐全國十大。

推動觀光、環境教育有成

關山鎮農會結合布農族崁頂部落、客家新埔社區發展農村旅遊圈，解說員王奕翔說明，除米國學校推動食農教育、蜂王乳或擂茶ＤＩＹ，崁頂部落可以體驗搗小米、做陷阱等原民文化，新埔社區則介紹在地蘿蔔產業、帶領遊客燒柴煮老菜脯雞湯，帶領遊客深入農村體驗在地日常。

鹿野永安社區推動環境教育多年，社區發展協會總幹事廖中勳表示，除從民國一○一年起推動週末的二六二六市集，創造在地小農、商家商機，也推動玉龍泉生態旅遊、發展低碳社區、梅花鹿復育等，充滿活力與創意。

縣長黃健庭指出，台東縣發展觀光，就是希望帶給民眾更好的生活，台東有許多特色的景點、社區，若沒有在地人凝聚共識一起做，就無法讓更多人知道，期待代表台東兩社區能成功獲選全國金牌農村，有機會到國外社區學習，提升台東農村之美的能見度。

這次另選出八名佳作獎，包括台東市富豐社區、池上鄉富興社區、金峰鄉歷坵社區、太麻里鄉香蘭社區、東河鄉尚德社區、池上鄉農會、初鹿休閒農業區、太麻里金針山休閒農業區。