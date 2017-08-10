〈南部〉節電作戰 前半年比去年同期省0.42％

2017-08-10

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市率先全國以數位、雲端、智慧、 節能服務方式建置「四省管理平台」，各公務機關「紙上擂台」比比看，若用電過度成長，單位主管及承辦員須提出檢討；另外，市府官網建置「台南節電城」，揭露用電概況，全市今年一至六月用電量比去年同期節電○．四二％，其中學甲區節電率三．八七％第一名，白河區則比去年成長四％。

市府秘書處表示，「四省管理平台」主要是內部管控機制，提供六百一十四個機關、學校、單位查詢用電、水、油及紙張概況，節省人工資料彙整時間及降低數據錯誤率之外，可做為平時考核與年度評比有數據科學化的基礎。

這套平台系統管理，外界可能感受不到，但公務機關被緊盯，可能「剉咧等」；秘書處表示，除了水電成長逾廿％以上，即時示警能源異常，提供單位主管及承辦員了解改善之外，每三個月一次的節能節電委員會開會，也必須當面提出檢討報告，「不是在平台回文，電費照繳就了事」。

秘書處表示，除了一○五年因全台抗旱各機關多引用馬達或抽水機運用回收水澆灌，用電些微成長，歷年比較均呈負成長，以今年雙市政大樓一至六月較去年同期用電，負成長一．四％，隨著市府組織人員增加與氣候變化因素，「還能緊省電費已是不容易」。

學甲區節電率排第一

此外，市府官網建置「台南節電城」，揭露用電概況及宣導節能節電，提醒民眾配合。以今年一至六月南市一般民生用電量，與去年同期相較，累積節電率達○．四二％，其中學甲區節電率排第一，白河區用電呈現成長；經濟發展局表示，用電量來自台電統計數據，尚待下次節能委員會討論分析原因。