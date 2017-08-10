〈南部〉區公所、活動中心種電 〈年底完工〉34座年進帳百萬

2017-08-10

22公所及12活動中心推太陽能

〔記者陳文嬋／高雄報導〕全國用電拉警報，高市府民政局拚綠能，推動光電區公所與里活動中心，尤以三民區公所光電農園最夯，上面發電、下面種菜，為社區居民加菜受歡迎，總計今年底可達三十四座，每年挹注市庫近百萬元。

南台灣年平均每日日照為三．六八小時，成為光電產業發展優勢，市府民政局與工務局合作，推動區公所屋頂以太陽能發電，經台電評估排除大樓擋光等因素，三十八個區公所已有二十二個發電。

設光電農園 屋頂發電空間種菜

民政局加碼里活動中心屋頂發電，針對高市一百一十七個里活動中心，目前已完成五個發電，今年將增加七個發電，總計今年底可達三十四座，每年總發電量一百七十萬度，相當於減碳一千零六十公噸，換算大約可種一萬棵樹。

尤其三民區公所推動光電農園，副局長駱邦吉是重要推手，以屋頂面積一千多平方公尺，規劃八百多平方公尺光電農園，讓屋頂發電、空間種菜，每年發電近八千度，可賣電約六萬元，是高市首座公部門的空中農園。

值得一提的是，在安邦里長黃崑山帶動下，號召里民組成都市農耕隊，種植無毒有機絲瓜、空心菜等，以公所回收雨水系統澆灌，連水費都不用花錢，吸引親子一起種菜，成為社區的開心農場。

根據建管處測試分析，區域降溫效果達到攝氏二．五度，室內降溫最高可達五．八度，民政局表示，太陽能發電讓屋頂合法，每年為市府節省電費，廠商還支付發電量一成回饋金，每年可挹注市庫近百萬元，不但節能減碳，更達到開源節流，堪稱一舉多得。