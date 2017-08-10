〈南部〉拚自來水普及率 屏東終過半

2017-08-10

希望3年內達到6成

〔記者羅欣貞、邱芷柔／屏東報導〕屏東縣民習慣使用地下水，自來水普及率全國最低，近兩年來縣府用統籌分配款支應自來水公司延管工程的路修費用，普及率從一○三年底的四十七％，提高到今年六月五十％，接下來力拚三年內達到六十％。

屏縣三十三鄉鎮市至今年六月止，恆春鎮自來水普及率最高達九十九％，其次是車城鄉九十七％、東港鎮九十二％，屏東市也有八十三％；最低是九如鄉，因當地早年有豐沛湧泉，且鄰近高屏溪，水源不虞匱乏，普及率掛零，另萬巒、里港、竹田、麟洛、鹽埔等鄉，也不及二％。

縣府水利處長江國豐表示，因地下水源穩定、水質佳，縣民長期習慣使用地下水，但是近年來地下水源與水質不如以往，民眾逐漸意識到自來水的重要性。

江國豐表示，縣長潘孟安將提升自來水普及率列為重要施政目標，首先促請自來水公司在無自來水鄉鎮，加速建置自來水系統，由於鄉鎮民眾接水意願必須超過六成才能施設，水利處也請各鄉鎮公所加速民意調查。

淤泥水管嚇人 潮州人同意接管

人口超過五萬五千人的潮州鎮，過去接管率僅四％，但簽署裝設同意書的民眾始終不到四成，與六成門檻落差甚大，四年前興美里里民發現「淤泥水管」，直徑十公分的水管竟塞滿八公分淤泥，讓人怵目驚心，鎮長洪明江帶著淤泥水管四處奔走，簽署同意書的民眾終飆破六成七，潮州鎮自來水工程也即刻動工，全新的「潮新淨水場」預計十月就能施作連接到用戶的延管工程，初期可提供光華、光春、富春及永春四個里約六千戶民生用水。