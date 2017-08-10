〈南部〉涉工程弊案 麟洛鄉長收押

2017-08-10

本屆已有9鄉鎮市長官司纏身

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東地檢署指揮偵辦麟洛鄉工程弊案，民進黨籍麟洛鄉長蔡志和昨天聲押獲准，使得屏東縣目前派代的鄉鎮市民選首長增為五個，本屆全屏東縣三十三個鄉鎮市有九個首長官司纏身。

屏東地檢署會同廉政署、調查單位八日搜索麟洛鄉公所等多處地點，帶回官員及包商十餘人調查鄉內工程弊案，檢方發現鄉公所工程皆委由同一批廠商，訊後認為麟洛鄉長蔡志和涉嫌重大、有逃亡、串證之虞，向法官聲請羈押獲准，前麟洛鄉長李新煌及一名包商各五十萬元交保，另一名包商三十萬元交保。

甫代理長治鄉 李新煌50萬交保

李新煌八月四日才受縣府指派代理長治鄉長，僅僅五天就捲入弊案，引發地方議論。

屏東縣三十三個鄉鎮市本屆里港鄉長張有權、三地門鄉長許阿桃因為涉及賄選，雙雙被解職並辦理補選，張有權的太太林秀琴補選為里港鄉長、縣議員歸曉惠補選上三地門鄉長；牡丹鄉長陳英銘則因涉弊案被起訴求刑，獅子鄉長孔朝雖然一審判無罪，但全案還未定讞。

另外，還有五個鄉鎮市長也因賄選或弊案被收押、停職，包括涉及賄選的鹽埔鄉長葉明博、涉及貪污案件的屏東市長林亞蒓、琉球鄉長陳隆進、長治鄉長許玉秀，加上麟洛鄉長蔡志和昨天遭收押禁見，屏縣府指派縣府前祕書張平和代理鹽埔鄉長、前縣議會議長程清水代理屏東市長、前新埤鄉長林愛玲代理琉球鄉長、前麟洛鄉長李新煌代理長治鄉長，至於麟洛鄉長代理人選還未定案。

甫代理長治鄉長的李新煌被裁定五十萬元重金交保，讓縣府顏面無光，政壇關注縣府如何善後。縣府民政處長鄭文華表示，李新煌並沒有因弊案影響職務，在判決前還是無罪，但縣府仍將慎重研商長治、麟洛鄉長的派代人選。