〈台北都會〉週六妝遊嘉年華 造型花車曝光

〔記者沈佩瑤、黃建豪／台北報導〕台北世大運倒數九天，週六將有暖身活動「八一二妝遊嘉年華踩街」暖身登場，市長柯文哲昨擔任嘉年華會校閱官，搶先體驗嘉年華魅力，還騎乘小哈雷率隊進場，表現相當「英勇」，不過，稍後受訪時他笑稱，還是騎腳踏車比較安全。
北市府昨辦暖身記者會，率先曝光十組將參與踩街的花車，其中又以內湖社區大學設計的鯊魚造型海寶船最為吸睛，巨大船身搭配絢麗特效，搭載穿著異國風情服飾的表演者，揮舞羽球拍等道具呼應世大運。而備受民眾喜愛的台北市木柵動物園虎紋遊園車，更是第一次開出園外，一起為即將到來的世大運加油。民政局則提醒，屆時松山區、信義區、大安區將有大範圍交通管制，同時有六十條公車得配合調整路線、並有二十三個站牌停駛，取消佔位可至大台北公車網頁查詢，提醒民眾多留意。
公共運輸處說明，將管制路段，包含仁愛路一、二、三段慢車道、中山南路與中山北路一段東側兩車道、南京東路（中山北路至光復北路段）兩線車道、光復北路與光復南路（南京東路至仁愛路段）西側兩線車道、仁愛路三段慢車道、建國南路一段、忠孝東路三、四、五段（建國南路一段至逸仙路段）南側兩車道、松高路（逸仙路至市府路段）南側兩車道、松壽路北側（市府路至一號道路段）兩車道及逸仙路、市府路、新仁愛路全線。