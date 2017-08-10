〈台北都會〉限量發行 世大運純金紀念章值6萬8

2017-08-10

〔記者周彥妤／台北報導〕世大運倒數九天，世大運執委會昨召開官方紀念商品記者會，除介紹一系列開發商品，包含熱銷的小胸章、霧金徽章及運動帽，還有異軍突起的「熊讚小木笛」，另有要價六萬八千元的純金九九九九紀念章，現場更邀模特兒穿搭ＭＩＴ科技機能、運動潮流風服飾系列走秀展示。

世大運官方紀念商品共有九大類、一百六十五項，舉凡筆記本、Ｌ夾、圍巾、服飾、帽子、雙層玻璃保溫杯、熊讚布偶、熊讚小木笛、掛耳式咖啡、小胸章、徽章、運動帽、紀念章等；合計有台灣六十六家中小及新創微型企業、八家社會企業，網羅逾一百位設計與製造專業人士參與。

世大運市場開發處組長卓建宏表示，從去年七月截至今年六月，熱銷商品第一名為售價一百元的「運動賽事小胸章」（四入組），售出一萬四千六百二十一個；第二名為每個售價一百元的「圓形霧金徽章」，售出一萬六百三十七個；第三名則為每頂售價二百五十元的「世大運北字運動帽」，顏色共有黑、白及藍三款，售出六千七百八十頂。

此外，更有限量發行的純金九九九九精心鑄造的紀念章，一盎司售價六萬八千元，○．五盎司售價四萬二千元；純銀九九九紀念章一盎司售價二千九百八十元，○．五盎司售價一千九百八十元。紀念章以具紀念性的二○一七世大運logo及中英文名稱，背面則為象徵勝利的台灣特有黑熊。

近日頗受好評的「熊讚小木笛」，售價五百元，設計師陳志勳說，特別將世大運吉祥物熊讚融入笛子功能，以不倒翁紙鎮的功能，象徵運動員屹立不搖的精神。台灣吉而好股份有限公司表示，若世大運中華隊進入決賽，在當個場館消費，隨即贈送一對售價卅元的充氣加油棒，數量有限，送完為止。

世大運執委會表示，賽會期間各決賽場館及和平籃球館將設點提供販售服務，總計全台會有超過四十個服務通路，包括網路六處及實體通路卅五處，北部坐落在台北華山店、MAJI市集旗艦店及桃園國際機場專櫃等；中部則為台中文化創意園區專櫃；南部則為高雄紅毛港店專櫃、高雄駁二店專櫃。詳細資訊見官方紀念商品（http://summeruniver.qdm.com.tw/）。