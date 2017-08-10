〈台北都會〉戴資穎6連冠紀念套卡 開賣

〔記者黃建豪／台北報導〕世大運下週開幕，為加強宣傳，悠遊卡公司與台灣羽球球后戴資穎合作推出的世界球后悠遊卡，限量一萬張在兩個月就售罄後，新推出的六連冠紀念套卡昨天已開賣。此外，配合世大運推出的悠遊卡，其實多達十一款，其中五款還是只贈與世大運志工或支持者的非賣品。
悠遊卡推11款紀念卡
從去年八月舉辦世大運倒數三六五嘉年華活動，悠遊卡公司推出首款世大運紀念悠遊卡以來，又陸續為協助推廣世大運的台北市世大運之友會及兩萬名世大運志工特製卡，世大運之友特製卡分為三款，各別以世大運吉祥物熊讚打棒球、籃球及射箭的三個造型製造，共發出三千五百張；世大運志工特製卡同樣以熊讚為主視覺，並印上志工專屬字樣，盼將榮耀贈與近兩萬名無私付出的無名英雄。
悠遊卡公司則指出，世大運紀念悠遊卡中最特別的，莫過於今年七月舉辦搖滾世大運活動時，特別訂製的「I am Here」世大運搖滾紀念卡，長十二公分、寬七．五公分，比長八．五公分、寬五．四公分的一般悠遊卡大三分之一倍，只將一千五百張贈與參與演出者，同樣是非賣品。
在戴資穎奪得全英羽球公開賽冠軍後，悠遊卡公司尋求合作，在五月推出紀念卡，限量一萬張已售罄，因此昨天加碼推出，紀念戴資穎連奪香港、杜拜、全英、馬來西亞、新加坡、亞錦賽，六連冠驚人紀錄的紀念套卡，將戴資穎的殺球、救球、防守等動作呈現於卡面上，昨開賣截至下午四時，已售出六成。