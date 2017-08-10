〈台北都會〉球后戴資穎加持 世大運羽球門票搶光

2017-08-10

擊劍項目門票也幾乎售罄

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北世界大學運動會開閉幕、各項競賽門票六月十三日開賣，北市體育局統計最新門票販售狀況，在羽球球后戴資穎加持下，羽球所有場次完售，擊劍項目也十分吃香，門票幾乎售罄；武術、高爾夫、足球「最慘澹」，銷售業績倒數前三名，且超過六十萬張的一般賽事門票，僅賣十八萬張、不到三成。

對此，世大運執委會發言人楊景棠回應，目前售票狀況穩定成長，單日約賣出一萬張，且相較國內外買票進場觀賽的比率低，世大運算是賣得不錯，目前中華隊賽事名單已公布，民眾可選擇支持選手進場加油，賽程也會陸續公布，售票情形會再成長。

世大運將於八月十九日至卅日登場亮相，預計有一百五十多個國家、一萬二千名選手共同參與，賽事項目有廿二項、卅四座競賽場館，分布在北市、新北市、桃園市及新竹縣市。

羽球場地為台北體育館，競賽從八月廿三日到廿九日，體育局統計到八月一日門票銷售情形，羽球場次不論一般門票或套票都已經搶光，賣出了四八二二張、進帳六十三萬多元，「業績」排第二名為擊劍，一百張套票全賣完，一般門票銷售比率九成八，收入有十五萬多元。

精彩好看的跳水項目擠進第三名，一般門票銷售比率也達九成六、三百張套票已賣出一半，有將近七十萬元營業額。舉重、柔道、游泳、韻律體操、滑輪溜冰、射箭「績效」都不錯，門票銷量均過半。

武術、高球、足球 賣得最慘

武術、高爾夫、足球三大賽事則反應冷清，武術一萬五千多張門票，僅賣出一千多張，銷售比率七％，五百張套票也只賣五十五張。高爾夫的業績倒數第二名，一般門票銷售比率九％，套票僅僅十二套賣出、四千八百元收入。

世大運執委會預估廿二項競賽門票收入可達五千萬元，但統計資料顯示，六十三萬二九五七張一般門票，只賣了十八萬四二二七張，售出比率約廿九％，九千七百張套票、已售三五七五張，銷售比率三十七％，遠遠低於估算收入僅二千四百多萬元。