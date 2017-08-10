〈台北都會〉214公頃山坡地 基市府提報解編

2017-08-10

農委會將現勘 市府爭取年底完成

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市有部分土地的坡度低於五％，但仍被劃為山坡地，造成開發受限，市府向農委會提報十二處、二一四公頃山坡地申請解編，由於調整範圍頗大，農委會將逐一現勘，市府爭取在今年底完成這些土地解編，以免妨礙地方建設發展。

基隆市有九十四．二％的土地被劃為山坡地，實際上，包括市區田寮河兩側、港區周邊等地區，平均坡度在五％以下，卻長期被劃入山坡地，造成房屋改建、土地開發都必須提出水土保持計畫、施作水保設施等，審查程序至少半年，不但增加成本，更影響建設發展。

市府重新檢討後，提出山坡地解編計畫，全市七個行政區共十二處、合計二一四公頃，占現有平地二十七．九％，大約是全市土地的一％；除了市中心田寮河兩側，中正區臨港區就占了一百二十公頃左右，包括海科館周邊及八斗子漁港，是七區中解編面積最大的區域。

市府產業發展處漁農工程科科長廖勝勇指出，農委會在七月中旬已召開第一次複審會議，由於擬劃出的山坡地範圍擴及七個區、二一四公頃，規模很大，農委會人員近期將逐一實地會勘、複審。

市議員張漢土與洪森永認為，農委會審查委員實地會勘就知道，基隆市政府提出的山坡地解編方案已相當保守，希望中央能夠加速核定，有助於市容的更新與建設發展。