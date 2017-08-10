〈台北都會〉80校缺使用執照 校園難改建

2017-08-10

泰山國中增設電梯 卡四年多

〔記者葉冠妤／新北報導〕泰山國中在民國一○二年考量一名特教生上下樓不便，規劃增設電梯，卻遇到老舊校舍建照、使用執照疏漏、校地徵收不完備等老問題，結果「卡」了四年多，這名特教生如今都畢業了，電梯仍無著落；市議員賴秋媚指出，全市約有八十所學校、一九五棟校舍沒有使用執照，另有十多所學校仍有私地尚未徵收，導致後續改建、新增設施動彈不得。

泰山國中建校約五十多年，校長陳秀標表示，當年一名特教生家長反映，孩子上下樓都必須靠師長用背的，若有電梯就能減輕上下樓不便，學校設有特教班，考量特教孩子會到其他樓層的專科教室上課，因此規劃在勤學樓加掛廂型電梯，提供行動不便的孩子使用。

泰山國中總務主任劉虔利指出，學校以往興建校舍時，光是一棟樓就分成好幾階段興建，早期蓋的校舍找不到建照，也沒有申請使用執照，再加上校內還有兩塊土地尚未徵收，困難重重。

他表示，工務局後來協助找出建照，內政部也放寬法規，規模小的電梯申請雜項執照即可，新增電梯的校舍地號屬於公有地，不用私人地主同意，才得以解套。

劉虔利說，但要加掛電梯的校舍依舊沒有使用執照，就算電梯蓋成了，沒有建物使照，電梯還是無法啟用，恐成「蚊子電梯」，學校打算雙管齊下，在興建電梯的四到六個月工程期間盡快補照。

工務局︰協助補領建物使照

工務局建照科長蘇志民表示，泰山國中的電梯雜項執照已在八月初核發，但在建築物沒有使用執照的情況下，基於安全考量，不會核發電梯的使照，會協助學校補領建物使照。

教育局統計，全市目前沒使用執照的學校共八十所、一九五棟校舍，校地尚未完全徵收也有十多校；賴秋媚批評說，市府徵收校地、協助校舍補照的進度緩慢，造成校園空間規劃、甚至校園安全的困擾。

教育局工程及環境教育科科長劉美蘭解釋，市府從一○四年起已補助逾兩千萬元，協助學校補辦建照、使照，但受限於老舊校舍的消防、無障礙設施很難符合現行的建築法規，改善需要時間，教育局同時針對無建照、使照的校舍優先補強建築物安全，土地問題也持續辦理中。