〈台北都會〉《基隆輕軌》林右昌嗆扯後腿 柯：回歸專業

〔記者沈佩瑤、林欣漢／台北報導〕交通部將「基隆輕軌」台北端終點站設於台北捷運南港展覽館站，連日來引發北市府不滿、頻槓交通部；一直居間協調的「事主」基隆市長林右昌昨天在七堵、八堵間增設橫渡線工程動工典禮上致詞時，首度動氣怒批台北市長柯文哲「不要再扯基隆後腿！」柯文哲隔空解釋，他沒本位主義，並且兩度強調回歸專業是他的訴求，不過，隨後柯文哲又冒出一句「他（林）也是怕打到最後基隆輕軌不見了，當然會緊張」。
林右昌：首都市長應帶動區域發展
林右昌說，基隆建設發展已經沒落、延宕三十年，基隆輕軌是基隆人迫切的期待，「中央欠基隆太多、太久，希望這次能還基隆人一個公道。」林直言，之前柯文哲批評基隆輕軌，為了和諧，他不願加入口水紛爭，才會以大人、小孩做譬喻，首都市長角色特殊，除以台北市發展為優先考量，也要有高度與格局，帶動整個區域發展。
「柯文哲如果拋下成見、拋棄本位，我相信他也會全力支持（基隆輕軌）。」林右昌說，上週與北市副市長林欽榮會面討論時，非常積極且正面，交通部也釋出善意要凝聚共識，因此，希望大家向前看，為北北基桃首都圈發展一起加油，「不要再扯基隆後腿！」
林右昌指出，基隆輕軌八十一億元是匡列預算，其中有十九億元是要投資建設在七堵火車站周邊商場與整體的建設，實際用在基隆輕軌是六十二億元。
柯文哲：等可行性評估出來再處理
對於林右昌的批評，柯文哲昨出席活動後受訪，兩度強調回歸專業是他的訴求，所以一切要等交通部的可行性評估出來再處理，他稱自己沒有本位主義，因為基隆人來台北，應該是希望是進入台北市，「而不是說來台北都是去南港展覽館看展」，所以希望整體規劃，等計畫出來再處理。
媒體追問「會不會覺得林右昌態度轉變？」柯文哲則說，「沒有啦」、「他也是怕打到最後基隆輕軌不見了，當然會緊張」。