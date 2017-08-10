〈台北都會〉耐振力不足 關渡大橋首度補強

2017-08-10

年底發包 加強小梁穩定結構

〔記者李雅雯、張安蕎／綜合報導〕關渡大橋橫跨淡水河，連接淡水區、北投區，和對岸的五股區、八里區，車流量很大，車輛行經橋面引起振動，已經超過民國六十年代的設計標準，造成橋體的耐振力不足、路面變形等狀況；公路總局強調，耐振不足並無立即性危險，已規劃耐振補強工程，將在今年底發包，這是關渡大橋開通以來，首次執行的耐振補強工程。

關渡大橋主橋面在去年九月才全面重新刨鋪，從五股往台北方向的外車道近轉彎處路面，最近已有明顯凹凸不平和扭曲變形狀況，有機車騎士日前行經該處差點摔車，怒批「有一條平整的道路，很難嗎？」

公路總局第一區養護工程處中和工務段段長江堅銘表示，去年才剛重新刨鋪，如今出現不平整是不正常的，巡查發現關渡大橋整體耐振不足，轉彎處車流量大，駕駛人行經轉彎處多會煞車，又加大振動，導致路面容易損壞，已排定在近期內進行修補。

江堅銘指出，關渡大橋雖然耐振不足，但目前對交通安全、車輛通行並無立即性危險，耐振補強工程已經規劃，會針對橋面下方做小梁的加強、穩定結構，降低橋體振動幅度，也預防地震可能帶來的傷害。關渡大橋在民國六十五年公開徵求設計，四年後動工，民國七十二年十月底完工通車，主橋面長五百卅九公尺。

另外，汐止區大同路三段與基隆市明德三路交界處，因車流量大、車禍多，當地的保新里里長吳明道爭取改善車道彎度、拓寬車道及候車亭等，立委黃國昌服務處昨天邀集交通局會勘，建議由市府交通局規劃改善。

吳明道表示，大同路三段位處新北、基隆兩市交界，常有大貨車、聯結車出入，上坡路段又有大轉彎，人、車爭道經常發生車禍，往基隆方向道路的腹地不足，導致當地「摩天鎮社區」大門設有往台北的公車亭，在對向卻無返程的站點。

交通局綜合規劃科科長林昭賢表示，將與相關單位釐清地權、協商是否能改善彎度、設置公車亭。