〈台北都會〉台鐵七堵、八堵增橫渡線 提升東部運能

2017-08-10

11月底完工 車班調度更靈活

〔記者林欣漢／基隆報導〕行政院長林全昨天主持台鐵七堵、八堵之間增設橫渡線工程動工典禮，他表示，預計十一月底完工，讓台鐵可以雙向調度列車，提升二成的東部幹線運能，明年元旦、春節可望紓解東部地區一票難求的情形。

台鐵工務處處長陳仲俊指出，「橫渡線」是指連接兩條平行軌道的連接線，雙向鐵軌都能自由切換軌道至另一條路線，讓車班調度更靈活，七堵是西部幹線列車往南的發車基地，樹林站是東部幹線的發車基地，樹林到八堵路段是東、西部列車，及基隆、新竹區間車重疊的瓶頸路段，七堵、八堵之間增設兩組橫渡線，增加調度彈性也改善運量。

根據台鐵的規劃，橫渡線工程經費約二．七億元，這包括土建及軌道工程三千四百萬元，電力、號誌、電訊工程二．三六億元，預計十一月鋪設完成後，每天增加台北、宜蘭、花蓮普悠瑪號二列次，台北、宜蘭區間快車二列次，週六另增加斗六往宜蘭、花蓮自強號一列次，週日增加花蓮、宜蘭往台中自強號一列次，提升東部幹線運能。

林全表示，基隆與東部地區交通建設長期遇到瓶頸，主因之一是鐵路運量無法滿足平日通勤與假日返鄉的需求，七堵、八堵之間的路廊狹窄，又是最繁忙路段，多年難以解決，政府已提出短、中、長期改善方案，前瞻基礎建設計畫也嘗試加強東部地區軌道的運量與能量，在短期方面，透過所需經費不多的橫渡線工程來解決。

交長︰一年工期壓縮 要注意工安

交通部長賀陳旦表示，這項工程本來約需一年工期，如今壓縮到半年內，要注意工程安全；林全也說，橫渡線有很大的交通效益，讓民眾有感，他要求台鐵注意施工安全及完工後的營運挑戰。