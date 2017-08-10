〈北部〉國際生物奧賽奪金 花中盧謙：獲益良多

2017-08-10

〔記者花孟璟／花蓮報導〕二○一七年國際生物奧林匹亞競賽上月底於英國舉辦，台灣代表隊四名選手勇奪四金，獎牌數與美國隊並列第一，而台灣隊四名選手中，花蓮高中盧謙（見圖右，記者花孟璟攝）表現優秀，不輸其他三名建國中學國手！盧謙說，拿到金牌非常開心，也交到許多朋友，獲益良多。

第廿八屆國際生物奧林匹亞競賽，上月七月廿三日至三十日在英國工業大城考文垂（Coventry）舉辦，共有六十八個國家、二百六十四名學生參賽，而代表台灣參賽的四名選手全數獲得金牌，國際排名第四，卅日的頒獎典禮，盧謙的爸媽還透過網路看直播，分享兒子「出國比賽拿金牌」的喜悅！

今年從花蓮高中畢業的盧謙，大學學測考出滿級分七十五級分、並錄取陽明醫學系，表現優異，不僅如此，四月起舉行的生物奧林匹亞競賽國手選拔，他從初賽一路經過複賽、選拔營及決賽階段，從全國三千四百一十二名學生中脫穎而出成為四名國手之一，這次個人排名為世界第十七名，表現優秀。

盧謙說，在訓練及參賽過程，和建中的劉濬維、陳泰禕、黎瑞廷三位選手培養出「革命情感」，變成好朋友，到國外比賽更認識到世界各國喜愛生物的高中生，交到許多志同道合的朋友，是他參加比賽最大的收穫。

指導老師吳曙序說，盧謙個性很嚴謹、自律，每天都依照自己寫的讀書計畫按表操課，專注力很強，雖同時要準備升學、國際賽選拔，假日、晚間還要到學校上課培訓，他都能維持自己的讀書步調，相當不簡單。