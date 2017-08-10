〈北部〉愛台灣人情味 印尼看護當創世志工

2017-08-10

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕印尼籍Yuni六年前來台當看護，與雇主之間的感情濃如家人，現在還犧牲假日，加入創世基金會羅東分院志工行列，幫植物人泡澡、按摩、上街頭募發票，讓這個外國朋友願意留下來，就是台灣人的人情味。

三十六歲的Yuni到宜蘭照護因中風而成植物人的阿蓮阿嬤，Yuni對老太太，像是對待親生母親般盡心盡力，習慣稱呼「媽媽」，叫阿蓮阿嬤丈夫「爸爸」，有次老太太臀部長褥瘡，Yuni清理傷口，看她面露痛苦，眼泛淚光，心疼之餘跟著哭起來。

兩個多月前，阿蓮阿嬤病逝，Yuni換新雇主，每月仍會請一天假，回到阿蓮阿嬤家中探望，向「爸爸」噓寒問暖，視對方為在台灣的家人。

Yuni把雇主當成親生媽孝順，讓人動容，創世基金會羅東分院愛心志工劉美惠，兩年前邀她一起行善，成為羅東分院首名外籍志工，一放假就加入到宅泡澡服務，過程中，會跟植物人說說話、細心按摩，家屬稱讚Yuni有愛心，做事又負責。

除了擔任志工，Yuni還捐贈發票給羅東分院，由於景氣不佳，社福團體募款面臨寒冬，Yuni知道後偕同其他志工夥伴上街頭募發票。

創世基金會羅東院長陳淳妍說，從Yuni身上看到外籍人士也可以幫助在地弱勢，積沙成塔力量不容小覷，外籍看護與雇主形同家人，願意留在這裡服務弱勢，便是濃濃人情味。

Yuni常說：「在台灣有很多好朋友，我很開心，雖然人在異鄉，卻不會孤單」，友善的人們，的確是台灣最美的風景。