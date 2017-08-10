〈北部〉花市變電所緊鄰住宅 擬覓地遷址

2017-08-10

〔記者王峻祺／花蓮報導〕台電位於花蓮市國華里住商精華地段的「花市變電所」，面積約達六百六十五坪，自一九七九年啟用，可供一萬八千三百卅九戶用電，但因緊鄰住宅區且圍牆愈築愈高，近四十年來屢遭住戶陳情，盼能遷址，經行政院東部聯合服務中心及各單位協調後，台電昨首度鬆口「若有合適位置，將朝遷址方向努力。」

被民眾陳情盼能遷址的花市變電所，日治時期曾是一座火力發電廠，還是老花蓮人口中的「電氣頭」，隨著台電於一九五六年取得土地後，開始興建變電所。

但因變電所緊鄰住宅，附近居民認為已嚴重影響到生活品質，更埋怨一開窗就能看見的高聳供電機組，令人「毛骨悚然」，整天提心吊膽，宛如放著一顆不定時炸彈，承受極大壓力。

東服中心執行長許傳盛接獲民眾陳情後，立即與相關單位召開協調會，台電花蓮區營業處長蘇建財說，現址位置道路狹小，台電工程車輛等人員進出亦感不便，若有適合位置，將會朝遷址方向努力，惟必須等新變電所完工後才能進行遷移，但未來遷址地點不能離舊址太遠，供電距離太長會有壓降及技術上的問題。

他強調，目前擬訂朝向花蓮文創園區、舊監獄及舊司法人員宿舍現址遷移，但必須先確定替代地點後，才能預估經費和期程，且會建成室內變電所。