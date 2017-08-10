〈北部〉瑞穗溫泉部落爭傳統領域 將自主宣告範圍

2017-08-10

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮瑞穗鄉瑞祥村的溫泉部落，舊稱KOYO部落，但原民會歷來的傳統領域調查成果都無溫泉部落的存在，族人林高捷說，多年來老人家申請原住民保留地，申請成功的族人「五個手指頭數得出來」！為此部落昨天宣示要自力救濟，將在本月底自主宣告傳統領域土地範圍，並爭取原民會承認。

族人林高捷說，縣府的「瑞穗溫泉特定區」計劃書中的地圖，溫泉部落的位置成了「溫泉商街發展區」，卻沒標示部落名，是刻意忽略「溫泉部落」存在，懷疑部落老人家的保留地申請遲遲無法通過，還有族人申請保留地的國有地地號遭到分割並租給漢人使用，「一切都和溫泉特定區有關」！

林高捷也說，部落不僅被縣府刻意忽略，就連原民會歷年的傳統領域調查也沒有溫泉部落，而附近包括太魯閣族紅葉部落，以及阿美族的苓雅部落、春日部落都有傳統領域。他說，部落已於最近開始自主調查，預計本月底自主宣告傳統領域範圍。

與會的國立東華大學族群關係與文化學系研究生蕭竹均說，依族人初估，瑞祥村溫泉部落位於瑞穗西側二公里處，傳統領域範圍包括紅葉溪左岸、虎頭山南麓，阿美族定居的歷史相當久遠，依日本學者移川子之藏調查，部落是由Raranges、Ci’ali’akof、Kinafokong、Talakop、Firangan、Kakopa共六大氏族構成。

針對族人對於溫泉特定區劃設的疑問，縣府表示，今年二月已依原基法廿一條，在溫泉部落舉辦公聽會，並於四月份在部落舉辦「部落行使諮商同意權」投票，不過因出席家戶未過部落半數而流會，強調會尊重部落的意見。

縣府原住民行政處表示，原民會今年二月已頒布傳統領域劃設辦法，建議族人不要僅是「自主劃設、自主宣告傳統領域」，若能照遊戲規則走一遍，未來部落對於土地也能行使合法權益。

原行處說，縣府保留地的申請案，和溫泉特定區劃設並無關係，特定區範圍目前有溫泉段、瑞祥段、瑞穗段各有四十四筆、卅三筆、二筆，共七十九筆原住民保留地申請案，已核定十七筆（溫泉段）、十二筆（瑞祥段），其餘仍在申請中。