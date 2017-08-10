〈北部〉關冷氣惹民怨 竹南圖書館不限制了

2017-08-10

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮公所配合行政院「公家機關節電」措施，辦公廳舍空調都設定在攝氏廿八度，但鎮立李科永圖書館二樓為舊型水冷式冷氣機，無法調整溫度，所以下午一點到三點改為送風，公所接獲民眾抱怨連連，昨天起恢復正常冷氣開放。

和平電廠輸電塔因尼莎颱風侵襲倒塌，面臨供電吃緊，行政院指示全國公家機關帶頭節電；竹南鎮公所採行彈性方式，將辦公廳舍空調設定在攝氏廿八度，搭配風扇循環。

但李科永圖書館二樓自修室，是舊型水冷式冷氣機，沒有辦法調整溫度，公所於下午一點到三點，轉為送風，再搭配循環風扇；但近日持續高溫，不少民眾受不了，紛紛打包走人。

陳姓高中畢業生說，沒有限電措施前，坐在靠窗戶的座位，就會感覺稍微熱了，這幾天氣溫居高不下，沒有冷氣吹，更讓人待不住。

張姓鎮民則說，每個人耐熱程度不同，只改為送風兩個小時，他還可以接受，但「還是有冷氣比較舒服啦！」

謝姓讀者認為，圖書館不應該限電，有舒適的環境才能吸引民眾親近，若有十個家庭到圖書館吹冷氣，不就有十個家庭沒開冷氣，不僅達到節電功效，更增加閱讀的機會。

鎮長康世明坦言，公所廳舍空調調整到攝氏廿八度，就有洽公民眾反映「公所冷氣怎麼不冷？是不是壞了？」李科永圖書館二樓自修室下午一點到三點關閉冷氣，更受到不少民眾抱怨，經與課室主管討論，決定恢復正常冷氣開放。