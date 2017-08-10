〈北部〉竹市後巷施工 污水接管率僅15％

2017-08-10

〔記者洪美秀／竹市報導〕公共污水下水道民生接管是進步城市象徵，但新竹市至今僅兩萬四千戶完成接管、接管率佔總戶數十六萬戶的十五％，低於全國近三成比例，市府工務處分析，用戶不願接管多因污水接管採後巷施工，因竹市老舊建築及公寓多，多數民眾因擔心後巷施工恐要拆除部分建築而遲疑，成了接管率最大的阻力。

新竹市府工務處下水道工程科長莊志明說，竹市從民國八十三年獲中央補助進行污水處理廠建置到主幹管線施工，至今已陸續獲中央營建署六十九億餘元補助，但到現在用戶接管率才十五％、約兩萬四千戶，每天污水處理廠的污水處理量約兩萬一千多公噸，要達到營建署要求民國一百一十二年達到五點五萬戶的接管率，確實有很大的努力空間。

依據內政部營建署資料，全國公共污水下水道普及率以連江縣最高達八成二，台北市是七成六，新北市五成，全國平均值約三成，而新竹市還低於全國平均，在全國縣市排名第十三名，其接管率不高，除管線工程採延後發包方式，用戶接管意願不高、也突顯市府宣導不夠及溝通不足等問題。

至於工程延遲發包情形，莊志明強調，大部分管線推進工程多由營建署主導發包，目前竹市正在進行的下水道工程，包括東大區竹光路、中正路近空軍機場的用戶接管工程與南寮區域、延平路二段、三段和天公壇市中心附近的管線推進工程。

新竹市用戶接管完成的區域以東大區經國路、中華路和湳雅街以南、以北及大庄地區及光復路為主，大約兩萬四千戶，探究接管率偏低除用戶意願不高，主要是因污水下水道接管採後巷施工，因要開挖施工，較難被接受，部分用戶也擔心會拆除住家後巷違建等。