〈北部〉高鐵特定區建地流標17次 苗縣降價求售

2017-08-10

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣府完成「高鐵苗栗車站特定區」開發四年，但近兩年來，縣府地政處辦理區內住宅區土地標售，屢屢流標，縣議員林寶珠多次疾呼縣府調整售價，否則對減輕縣府負債沒有幫助。地政處表示，一年多來，參考市場行情調整標售價格已調降一成，目前辦理的八、九月標售，每坪再微降一千到二千元。

縣府於一○二年完成「高鐵苗栗車站特定區」開發，地政處就區段徵收內的卅多筆住宅區用地，陸續標售，但至一○三年底起，標售作業不若預期順利，連續十七流標，沒有再標出任何一筆土地，至今尚有十四筆。

林寶珠關心特定區發展，認為縣府「不食人間煙火」，現今房地產市場低迷，縣府標售價格卻高於市場行情，當然沒有人願意投標。

她說，她並非要縣府賤價出售土地，而是價格須有調整，否則一再流標，標售作業等同空轉，讓她「感覺不到縣府在欠錢」！

地政處地權科表示，縣府對於土地標售價格底價，已有參考市場行情進行調整；一○三年平均每坪標售價格為十五萬元，今年平均每坪標售價格為十三萬五千元，目前辦理的八、九月標售，每坪再微降一千到二千元，單筆單價最低每坪十一萬元、最高每坪為十三萬七千元。

地權科說，這十四筆土地，坪數從七、八十坪到五、六百坪不等，以一百多坪的居多，這些土地若能順利標出，約有八億元入帳。

此次投票自即日起至九月廿二日截止，並於八月廿五日及九月廿二日開標兩次，相關標售公告資訊可透過苗栗縣政府地政處網站區段徵收區查詢或下載http://www.miaoli.gov.tw/land，或洽地政處（037）559-133，張先生。