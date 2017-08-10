〈北部〉360萬獎學金 楊孟鈞棄台大念亞大

2017-08-10

〔記者李容萍／中壢報導〕大學指考剛放榜，考生幾家歡樂幾家愁，私立啟英高中畢業生楊孟鈞原本可錄取台大法律系，但他將亞洲大學的財經法律系填為第一志願，成為亞大第三位拿到三六○萬元高額獎學金的學生。他的決定，讓高中帶他三年的班導師周宗楨也很詫異，直說自己在這個年紀時，「可能沒有如此的勇氣」。

其實，原本住在新北市的楊孟鈞，三年前國中會考拿下5A成績，有機會錄取師大附中，當時他的爸爸從新聞報導得知有錄取建中的學生選擇啟英高中就讀，父子倆於是到啟英參觀，認為啟英有相當好的師資和嚴格管理，加上學校三年可提供七十二萬元獎金，因此選擇就讀啟英，也把非台大不讀視為目標。

今年初學測，楊孟鈞考得六十六級分，錄取國立台灣科技大學工業管理系，也有機會上台大歷史系，但一心想當律師為弱勢在法庭發聲的他，決定再拚指考，結果五科原始分數考了四二○分。

楊孟鈞說，台大法律系原本是他的第一志願，但七月間參加在台灣大學舉辦的大學博覽會，得知亞洲大學開出的招生條件，可提供他四年三六○萬元高額獎學金，亞大也與國外姊妹校合作，可供他日後出國進修，如此誘因下，讓他選擇就讀亞大。

楊孟鈞前晚與家人結束十四天國外旅遊回台，面對外界有人說他傻、也有人誇他：「會讀書，還能賺錢，真好！」但他表示，做自己最重要，財經法律系是他喜歡的科系，「能力比名校的文憑重要」，未來會用表現來證明自己的選擇是對的。