〈北部〉《火燒國門陸橋》全市橋下空間 桃市府設「法」管理

2017-08-10

全面清查、清理 局處、公所動起來

〔記者謝武雄／桃園報導〕國門陸橋下方庫房週日失火結構受損，封閉檢測搶修，最快廿二日才能有條件通車，引發民怨；市長鄭文燦昨在市政會議中怒斥陸橋下如同垃圾場，管理單位難辭其咎，要求交通局清查十九處高架橋下空間，各局處、公所也要全面清查庫房、清理廢棄物品，更不能堆置危險物品；市府並決定將針對橋下空間使用訂定管理辦法。

交通局表示，已清查全市包含國道一號、二號、三號及台六十六線、台六十一線等高架道路，以及桃園區國門陸橋、民族陸橋、三民陸橋、桃鶯陸橋，中壢區中原陸橋、中豐陸橋等十九處橋下空間，發現除了國門陸橋，另有台六十一線高架橋下方為觀音區公所使用的庫房，目前堆放農藥，其他橋下空間都做為運動場所、清潔隊、民眾停車、里集會所使用。

交通局說，國門陸橋下失火的庫房，除交通局堆置廢棄號誌，還有蘆竹區公所多年前堆置的大水塔與大批不明內容的油桶，消防局正在調查起火原因。

鄭文燦怒斥，蘆竹區公所升格前就在國門陸橋下放置廢棄物品，交通局接管使用後也視若無睹，兩單位都難辭其咎。

副市長游建華表示，高架橋下空間使用需考慮橋樑維修，隔間不能到頂，已要求養護工程處就橋下空間的使用，訂出具體管理辦法。