〈北部〉排廢挨罰 預拌混凝土廠訴願被駁回

2017-08-10

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣一家預拌混凝土廠被檢舉偷排廢水，水中懸浮固體超標七百一十六倍，挨罰一百三十八萬元，業者不服提出訴願被駁回，成為全縣去年最大宗的違反水污法案件。

業者昨天受訪時說，一切都是瞬間暴雨造成，針對訴願結果，他們覺得很委屈，尚無提起後續訴訟的打算。

去年十一月七日，宜蘭縣環保局接獲報案，直指蘇澳溪上游溪水被染灰，經過稽查，發現是某家預拌混凝廠設在蘇澳鎮的土石碎解洗選廠亂排廢水，一公升溪水測到三萬五千八百毫克懸浮固體，限值是一公升的水只能測出五十毫克，等於超標七百一十六倍。

環保局說，一般清洗砂石的洗選廢水，應先沉澱後排出，這家預拌混凝廠沒有沉澱，再者，業者申請貯留許可，廢水必須回收再利用，不能排出廠外，由於泥沙等懸浮固體過多，導致溪水混濁。

環保局依違反水污染防治法第七條第一項，裁罰業者一百三十八萬元，成了去年全縣最大宗違反水污染防治法案件，也是全年度唯一的預拌廠亂排放廢水裁罰案。

業者不服裁罰提起訴願，主張稽查時宜蘭蘇澳下雨，瞬間暴雨造成逕流廢水沉砂池負荷過大而溢流，環保署調閱稽查當天降雨量三十八．五毫米，前一天只有一．六毫米，皆非大雨或豪雨等級，最終予以駁回。

受罰的預拌混凝土廠成立二十餘年來，有過四次違反水污染防治法紀錄，以第四次的一百三十八萬元罰金最高。