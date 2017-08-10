〈北部〉爬20米高橋頂取景 遊客被批不要命

2017-08-10

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮市知名景點菁華橋，前天傍晚有兩名遊客疑似為了拍攝美崙溪出海口的黃昏美景，冒險闖入拱橋上的維修通道，並攀登上拱橋頂端，還涉險做出前滾翻動作，嬉戲過程全被民眾拍下上傳臉書「花蓮同鄉會」，引發大批網友熱議，直呼這兩人的行徑簡直就是「不要命！」

花市公所：將裝護欄防擅闖

主管機關花蓮市公所接獲通知後，強調近期內將在橋墩兩側設立公告，禁止民眾攀爬拱橋，並會在維修通道前加裝護欄，避免讓有心人士擅自闖入，由於因地處偏僻，也有意增設監視器，強化整體遊憩安全性。

市長魏嘉賢說，兩人的危險行徑實在不可取，更是不良示範，國外雖有許多類似冒險行為，但都在具備相當安全的保護措施下進行，呼籲民眾切勿模仿，目前將與警方調閱監視器畫面，盼能循線找到兩人，遏止這樣的行為再度發生；警方表示，危險舉動已觸犯《社會秩序維護法》，可依法裁罰。

面寬不到1米 還誇張前滾翻

早年僅是一座小型吊橋的菁華橋，因座落在美崙溪上，加上附近全為日治時期的老房舍，是許多花蓮在地人踏青出遊的熱門景點，目前外觀改為大紅色的鋼梁結構菁華橋，長六十五公尺、寬八公尺，拱橋最高點距離溪面約有廿公尺，若站在橋面往出海口遠眺，就能迎接美麗晨曦及黃昏美景。

前日傍晚有兩名揹著背包的年輕男子，疑似為了拍攝出海口風景照，冒險自維修通道攀登上拱橋頂端，還在僅不到一公尺的通道面寬上，做出翻滾動作，誇張離譜的行徑，全被橋下民眾拍下上傳臉書，立刻引發網友議論紛紛，大批「不想要命。」

目擊者范才達說，兩名涉險爬上拱橋的遊客，一看就像外地人，年齡約廿五至卅歲，當時揹著背包站上橋梁的頂端，其中一人還手持小型數位相機往出海口拍攝，就在準備爬下橋的時候，竟還誇張做出前滾翻動作，令人捏把冷汗。