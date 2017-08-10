〈北部〉通霄設高壓電塔爭議 自救會再抗爭

2017-08-10

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕台電中部施工處配合通霄火力發電廠更新擴建計畫，興建「通霄—義和三十四萬五千伏特輸電線路」工程，計畫從苗栗縣通霄鎮至大湖鄉設置六十五座高壓電塔，引起地方反彈，訴求全面地下化，並組自救會抗爭。自救會昨天再度前往工地抗議，強調在台電停工前會「埋鍋造飯」抗爭到底。

台電中部施工處回應說，「通霄—義和三十四萬五千伏特輸電線路」工程是中央既定政策，台電也一直被盯進度，經過與地方舉辦說明會後等程序，台電仍然需要依規定施工。

由在地居民組成的苗栗縣通霄鎮反超高壓電塔自救會，訴求沿線高壓電塔全面地下化，但台電僅同意部分下地，因此自救會強調，除非有取得當地居民同意共識，否則台電不得施工。

自救會表示，既然台電中部施工處提出一至五號機可以地下化，為何包括梅南里、城北里的不行，台電應該說清楚講明白。另外，自救會也要求台電將一至五號電塔的地下化實際時間列入公文中，證明台電不是空口說白話。

台電中部施工處強調，台電一直都有誠意與地方居民溝通，但三十四萬五千伏特輸電線路地下化條件更嚴格，道路必須有十米寬度，深度經探測後必須能夠設置通風井等設備，所以並非所有道路都符合地下化條件。

台電中部施工處也說，關於一至五號電塔地下化狀況，台電目前配合南勢溪整治計畫，一定會發公文給苗栗縣政府與通霄鎮公所，履行承諾。