〈北部〉砸6億元再生 新竹公園動工

2017-08-10

重現百年風華 推向國際

〔記者洪美秀／竹市報導〕規劃設計耗費近兩年的新竹公園再生跨域亮點計畫工程昨天動工，市府向中央爭取四億元經費，投入六億元經費進行再生工程，包括打造動物園類棲地及新竹公園百年大道、櫻花大道等工程都將陸續實現，市長林智堅說，除要重現新竹公園百年風華，也要將新竹公園和動物園推向國際，成為新觀光亮點區域。

林智堅說，新竹公園在西元一九一六年成立，有全台原址現存最久的動物園、還有第一座公立玻璃工藝博物館、麗池、湖畔料亭，凝聚三代新竹人的回憶。過去因場域零碎不易管理，且未串連景點特色，他上任後為使公園榮景再現，成功爭取交通部觀光局「跨域亮點計畫」三億元、內政部營建署一億元經費補助，加上市府自籌款將投入六億元，進行新竹公園再生計畫。

以自然、綠色、親水為主

林智堅說，新竹公園再生計畫在規劃設計階段歷經上百次「便當會議」的研討規劃，目標是以生態為基底、文化歷史為軸做藍圖，要將新竹公園設施資源統合再造，未來重生後的「新竹公園」，將繼續陪伴市民迎向下一個百年。

林智堅說，新竹公園再生計畫會以自然、綠色、親水為主，保留古蹟與老樹，為保護現有綠資源，去年十月市府就邀請專業樹醫生和樹藝師團隊，進行樹木調查，替新竹公園內三千棵樹木把脈，建立每棵樹的身分證與健保卡；今年一月也引進自動移樹機，運用全樹形工法讓園內樹木得到更好的照顧。

將打造公園裡的動物園

林智堅說，動物園再生是整體再造規劃的一環，也是他參選市長的動力和重大政策，「這是實現夢想的重要一步」；未來將把動物園規劃為公園裡的動物園，塑造類棲地空間，並將公園景觀回歸原有歷史建築風貌，重現亮點。

交通部觀光局局長執行秘書蔡明玲說，新竹公園再生計畫是目前申辦計畫中進程最快，認同市府環境共生理念，未來將協助牽線日本及美國舊金山動物園與新竹市進行交流，期待明年看見新竹公園和動物園的嶄新面貌。