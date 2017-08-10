〈北部〉國壽砸200億 複合式商務城開工

2017-08-10

青埔高鐵站旁 3年內開幕

〔記者李容萍／中壢報導〕國泰人壽斥資二百億元投資高鐵桃園站旁產業專用區、開發「國際商務城─複合商業大樓」，將興建水族館、影城、旅館及商業大樓，預計二○二○年開幕，昨在華泰名品城旁熱鬧開工；市長鄭文燦出席典禮表示，此區塊規模達廿一．八八公頃，將成為「閃閃發光的商業地標」，光是娛樂城就可創造八千五百個工作機會，估計一年吸引遊客六百萬人次。

開工典禮由鄭文燦、交通部高鐵局副局長楊正君、國泰人壽副總經理郭文鎧、日本橫濱八景島株式會社社長布留川信行及營運團隊執鏟動土，祈求工程圓滿順利。

郭文鎧表示，基地將興建地上九層、地下四層的複合商業大樓，總樓地板面積約二萬五六○○坪，初期投資二百億元，將引進日本橫濱八景島專業營運團隊、新光影城及國泰商旅，建造全台首座跨國投資巨型水族館、飯店及影城複合式休閒娛樂空間，目標二○二○年開幕。

鄭文燦說，國壽投資的國際商務城落腳青埔特區，擁有國道交流道、高鐵、機場捷運及機場轉乘優勢的中心商業區，鄰近高鐵桃園站、機場捷運A18站、華泰名品城，是航空城計畫的火車頭，市府也將在青埔地區設置「桃園市立美術館」、「橫山書法藝術館」、亞洲創新研發人才交流中心、航空城會議中心及展覽館等設施，成為台灣進步城市指標。

鄭文燦指出，將率團前往日本參訪，十三日拜會橫濱八景島公司，觀摩「橫濱八景島海島樂園」經營及展示區營運模式，做為桃園水族館開幕營運的支援。

楊正君也說，廿五年前的高鐵桃園站址及青埔特定區一片荒涼，如今已具都市規模，中央還有許多重要建設計畫放在青埔地區，可望成為台灣都市發展典範。