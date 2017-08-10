〈北部〉桃園鐵路地下化拍板 拚114年通車

2017-08-10

政院核定 鐵改局規劃後發包

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市長鄭文燦昨在市政會議指出，行政院已經核定台鐵桃園段地下化工程「可行性評估報告」，將由交通部鐵改局等單位進行綜合規劃，完成後即可發包施工，預估一一四年通車，總工程經費九六四億元，桃園段部分約九○一億元，中央負擔四九○億元、地方四一一億元，市府計畫其中二三○億元透過預算編列，一八一億元為自償經費。

鄭文燦表示，台鐵桃園段地下化從新北市鳳鳴延伸至平鎮區台六十六線周邊，除現有桃園、內壢、中壢三座車站，將新增五座通勤車站，其中新北市增設鳳鳴站，桃園市增設國際路、永豐路、中原及平鎮等四站，全長約十八公里，地下化後將消除廿處平交道、八座陸橋與八個地下道。

鄭文燦指出，桃園鐵路沿線住宅區密集，無法承擔高架化的噪音及都市景觀衝擊，推動地下化可形塑北北桃生活圈，打破鐵路阻隔的前後站建設落差，讓桃園與中壢融合為一個都會區，這些效益都是非常明顯的。

鄭文燦說，未來內壢站將推動「內壢之心」計畫，中原站有「中原創業村」，平鎮站將建置轉運中心；永豐站則結合周邊元智大學、衛福部桃園醫院等，發展成為桃園與中壢間的新都市核心；國際站位處人口稠密的中路地區，會建設更多公共設施。

他表示，桃園、中壢、內壢等站區將成為都市的核心，發揮交通及商業機能，且中壢、桃園兩站會配合捷運三鐵共構車站，成為地標及交通樞紐。

對於外界質疑鐵路由高架化改為地下化，總經費增加為三倍，鄭文燦指出，高架化經費三○八億元，連同五十億元設站費共三五八億元，地下化得花九○一億元，增加五五○億元，但未來可多一條長十八公里、寬廿五米的地面道路，如果採徵收興建，這條道路就要五百億元，因此，鐵路地下化雖然成本高，但絕對有其價值。