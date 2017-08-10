〈中部〉「石門水庫」沒關好 明道金牌發明「緊扣」

2017-08-10

〔記者何宗翰／烏日報導〕日本真夏設計發明展日前於東京國際展示場落幕，明道中學學生以生活中遭遇的實際狀況發想，設計出「緊扣拉鍊」和「滴眼藥水輔助器」，小小的設計滿足日常生活的大需要，分別摘下金、銀牌，且都獲得大會特別獎。

明道中學表示，今年真夏設計發明展共有十二個國家、近四百件作品參展，明道學生陳恩予、戴東榆設計的金牌作品「緊扣拉鍊」，解決生活中「石門水庫沒關好」的尷尬問題，為拉鍊設計銜接裝置，讓拉頭能扣住鍊條開口，也為雙頭拉鍊的拉頭設計掛鉤，讓兩個拉頭拉在一起時彼此相扣，防止拉鍊鬆脫。

明道高職部學生江承蔚奪銀的作品「滴眼藥水輔助器」，則是從滴眼藥水的過程中，發現眼睛容易出現抗拒的情況，3D列印出輕便的眼罩型弧度結構，透過結構的卡榫讓眼藥水瓶身與輔助器緊密接合，點眼藥水時只要將輔助器蓋在眼上，輕壓眼藥水瓶身，就能在幾秒內完成點藥水的流程。

「緊扣拉鍊」同時榮獲「最具市場潛力獎」和「斯里蘭卡特別獎」，「滴眼藥水輔助器」同時榮獲「印尼特別獎」，領隊老師李岩潭說，真夏設計發明展參展對象包括，學生、廠商及研究單位，三天的發明盛會中，發明人彼此交流想法、分享設計，不僅讓學生學習到行銷與溝通的技巧，更有助於拓展視野，為發明的土壤注入新活水。