〈中部〉梨山水蜜桃評鑑 普正龍奪冠

2017-08-10

〔記者李忠憲／台中報導〕梨山水蜜桃是老饕的最愛，目前進入盛產期，和平區農會昨舉辦優質水蜜桃果品評鑑，由和平區農會梨產銷班第廿四班普正龍奪冠，成為今年水蜜桃達人。農會總幹事李順冬表示，今年水蜜桃尺寸雖較小，但品質與往年相近，民眾可放心選購。

梨山水蜜桃汁多味美，是許多老饕的最愛，全台最大產區的梨山地區已進入水蜜桃盛產期，和平區農會昨日上午在豐原陽明市政大樓舉行優質水蜜桃果品評鑑活動，和平區農會梨產銷班第廿四班普正龍從六十四組參賽者中脫穎而出，成為今年的水蜜桃達人。

評審委員戴登燦說，今年水蜜桃果實均勻，著色漂亮，可能是受到氣候影響，甜度、重量較低；口感上水分多，香氣足，苦澀感少，質地細緻，與往年相比算是不錯。

和平區農會總幹事李順冬表示，梨山地區上海水蜜桃目前進入盛產期，因水蜜桃產期短暫，保存較不易，請民眾趁早選購。十、十一日兩天也在新北市板橋區農會舉辦水蜜桃農特產品展售，歡迎民眾選購。

農業局表示，每年七到八月是水蜜桃盛產季節，梨山水蜜桃栽種面積約四六八公頃，年產量五千一百多公噸，產量全國第一。目前以「水蜜桃的故鄉在梨山」作為品牌故事，擴大知名度及行銷推廣到全國各地。

今年比賽結果由普正龍獲第一名，第二名為陳連生及周永藩，第三名黃榮成、林志達及吳秋妹。