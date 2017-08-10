〈中部〉逾3萬件特價 天津夏日曬衣節明登場

2017-08-10

只賣50或100元 開幕送200份冰淇淋

〔記者許國楨、蘇金鳳／台中報導〕一年一度的「天津夏日曬衣節」將於八月十一日至十三日在天津路服飾商圈登場，今年活動延續過往清倉特價，服飾只賣五十元或一百元，超過三萬件商品供選購。為避免民眾誤闖封閉道路，或因停車空間不足浪費時間找停車位，中市二分局昨公布封路時段及交管時間。

台中市天津路商圈各式服飾齊備，批發服飾匯聚的商業特色，讓消費者印象深刻，百餘家韓、港商品，台、日、東南亞貨應有盡有，向有「台中五分埔」稱號，也成功帶動鄰近各類小吃林立的北平路，「穿在天津、吃在北平」名號不脛而走。

市府每年都會舉辦「天津夏日曬衣節」，今年將於八月十一日登場，如同往年，服飾價格便宜到讓喜歡買衣服的民眾心花怒放，服飾只賣五十元或一百元，有超過三萬件的商品讓民眾選購，活動開幕當天商圈也貼心準備二百份哈根達斯冰淇淋贈送給民眾。

明上午11點起 服飾商圈周邊交管

市府並表示，只要在營業時間到「天津夏日曬衣節」特賣區內單次消費滿五百元，即可加價五十元銅板購得「個人獨享兌換券」，消費滿一千元即可免費兌換，除特賣區外，天津路商圈晚上還有精彩的街頭藝人表演。

由於每一年「天津夏日曬衣節」都會吸引很多民眾購買，為避免民眾誤闖封閉道路或因停車空間不足浪費時間找車位，第二分局昨天也公布封路時段及交管時間，商圈周邊交通自十一日（星期五）十一時至十三日（星期日）廿四時止，封閉天津路二段（山西路至梅川西路段），但文昌東一街口、文昌東二街口除外，周邊道路並實施交通管制與疏導勤務，確保交通順暢。

民眾可將車輛停在鄰近的山西停車場、天津停車場或Times山西路停車場後步行前往，警方也將針對違規攤販及違規停車加強勸導及舉發，並提醒民眾小心身上貴重物品及財物安全，才能購物安心，同時呼籲活動期間人潮眾多，請民眾踴躍搭乘公共交通運輸工具。