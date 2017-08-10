〈中部〉捐屋助自立 愛心牙醫「家」惠街友

2017-08-10

〔記者蘇金鳳／台中報導〕為紀念過世的父親，中市牙醫師陳偉宗無償提供房舍，作為街友棲身之所，中市社會局成立「街友自立支援中心」，提供街友一個住所並協助就業，昨天正式揭牌，社會局副局長陳坤皇表示感謝，因陳偉宗的愛心，讓街友重新站起來。

以亡父為名 街友中心揭牌

愛心醫師陳偉宗一○五年主動與社會局接觸，表示願無償提供一層原本租給學生當宿舍的樓層，作為街友棲身之所，社會局將該處整理後，成立「街友自立支援中心」篩選有意願工作的街友入住。

今年三月開始安排街友入住，昨天舉行揭牌儀式，社會局副局長陳坤皇特別頒發感謝狀給陳偉宗。他表示，目前有七名街友居住，其中一個女性，希望未來半年到一年的時間，可協助其自立生活，並幫助更多街友重回生活正軌。

陳偉宗表示，這一層樓是爸爸媽媽留給他的，過世的父親長期關懷弱勢，為了紀念他，希望無償提供宿舍協助社會局，幫助街友站起來。

陳偉宗表示，自己曾擔任志工，多次關懷街友，知道街友的痛苦及辛苦，希望提供一個可以讓他們遮風蔽雨的家。

供想就業者半年至一年住所

社會局遂以陳偉宗父親陳其正的名義成立自立支援中心，並命名「陳其正爸爸的家」，要以「家」的形式，提供街友約半年至一年的短期住所。

陳坤皇表示，「自立支援中心」提供給具有就業意願或即將就業的街友，在經濟尚未穩定前一個暫居處所。

社會局表示，陳偉宗相當有愛心 除無償提供房舍供公益使用外，還自掏腰包改建無障礙廁所等。

目前自立支援中心有七名街友，約兩人一室，另一名女街友一人獨住，社會局安排清潔工作。

六十一歲的女街友「阿梅」一人獨居，有一段時間沒有工作，存的錢都花在房租上，好不容易找到管理員的工作，卻還無力付房租，在社會局協助下，住進支援中心，很感謝社會局的協助，讓她不用淪為街友，還安排她每月存三千元，只要有能力就會搬離，讓其他有需要的街友住進來。