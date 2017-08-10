〈中部〉推拉老母跌倒害命 逆子判10年10月

2017-08-10

〔記者陳冠備／彰化報導〕真是大逆不道！

彰化縣一名周姓男子藥燉排骨後感覺有點「茫」，走到門口關家門，但其八十四歲的老母親在門外乘涼，他氣沖沖的走出屋外，不分究裡對老母親又推又拉，致使她重心不穩跌倒在地，頭部重創送醫，之後更併發肺炎不治。彰化地方法院審理之後，依傷害直系血親尊親致死罪判處周男有期徒刑十年十月。

判決書指出，周男（五十一歲）與母親同住，今年元旦晚間，周男見母親站在屋外騎樓，於是呼喚她進門，但是她未予理會，周男氣沖沖走出來，竟使蠻力推母親進門，導致老母重心不穩倒地，後腦撞擊地面，造成顱內出血、頭皮撕裂傷等傷害，經送醫治療，卻因腦損傷引發肺炎，住院二個月後因呼吸衰竭身亡。

彰化地檢署檢察官相驗後認為，周母生前受外力造成頭部受傷，死因為「他殺」。而周男庭訊時坦承，當晚喝了米酒調味的藥燉排骨後「有一點茫」，所以想要提早關家門，才會與母親發生拉扯，造成跌倒意外。周男辯護人也提出，周男有憂鬱症、強迫症，並有不當飲酒問題，請求從輕量刑。

法官審理之後，認為雙方是母子關係，被告只因被害人未進屋內，就強力拉扯被害人，導致被害人頭部重創身亡，其行為顯屬違逆人倫之舉，且被告坦承精神狀況正常，未因飲酒影響其責任能力，審酌其犯後態度，加上被告姐姐表示願意原諒弟弟，最後判處他有期徒刑十年十月。