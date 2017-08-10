〈中部〉中集路延伸省道 等了10年終動土

2017-08-10

可望紓解集鹿路假日壅塞情況

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣知名景點集集火車站，每到假日就有大批遊客前來旅遊，只是市區道路狹小，龐大車潮只靠一條集鹿路連接省道，常造成交通壅塞，為此，規劃近十年的中集路延伸省道案，在完成土地價購後，昨終於動土施工，未來中集路打通，將能直接從市區連接台十六線，達到分流作用，以解市區假日壅塞之苦，預計明年四月通車。

昨在南投縣長林明溱，立委林靜儀，以及縣議員陳昭煜、謝明謀、陳淑惠，與鎮長陳紀衡等人共同執鏟動土下，宣布中集路延伸案正式施工。

林明溱表示，過去擔任立委就協助爭取延伸該道路，明年道路打通後，民眾可直接由台十六線往來中集路，要到集集鎮市區或中寮鄉都方便，有助交通疏運與觀光發展。

林靜儀則說，地方有發展需求，便與中央單位溝通闢路，讓地方能有更好的發展，也能吸引更多人留鄉打拼。

陳紀衡指出，集集鎮每逢過年或連假期間，車流都聚集在集集火車站一帶，中集路延長工程完工後，不論遊客或居民進出市區，多了一條道路可選擇，可望提升交通便利度並優化旅遊動線。

鎮公所表示，中集路介於集鹿路及林尾路中間，距離集集火車站相當近，先前中集路與台十六線間隔著鐵路及私人土地，經與地主溝通協調，完成土地價購後，才終於發包施作，總工程經費約五千九百萬元，預計明年四月完工，盼能分散假日車流，避免交通壅塞。