〈中部〉半山夢工廠 打造南投新地標

2017-08-10

樹德企業斥資20億根留台灣

〔記者謝介裕／南投報導〕以生產收納用品為主的樹德企業，產品外銷六大洲、七十多個國家，但堅持根留台灣，在南投市南崗工業區投資逾二十億台幣的「半山夢工廠」興建工程，九日舉辦動土典禮，預計兩年後完工，屆時，廠區高達十層樓的台灣版「阿凡達生命之樹」辦公大樓，可望成為南投新地標。

動土典禮，除了南投縣長林明溱、立法院副院長蔡其昌等人到場，也有來自加拿大、澳洲等相關企業界人士，可說是官商雲集，一起見證樹德「半山夢工廠」在南投生根的歷史性一刻。

樹德總經理吳宜叡指出，「半山夢工廠」佔地一萬六千多平方公尺，整棟建築採專利水冷式循環系統、雨水回收系統及太陽能發電的「綠」建築工法，相較於傳統工廠運作，水資源可節省約四十％、電能節省約六十％，符國際環保與永續趨勢。

該工廠以「現代台灣、文化台灣、南島台灣」為軸，提供觀光、文化、購物等多功能服務，除規劃全世界唯一的「南島文化博物館」及「平埔族語言保留中心」，為傳承平埔族文化努力外，還有文創市集、在地手作及親子主題導覽、工匠初體驗、米其林星級餐飲區等等，其中，尤以號稱台灣版「阿凡達生命之樹」最受注目。

建阿凡達生命之樹辦公大樓

吳宜叡說，廠區的「阿凡達生命之樹」係採用木結構興建挑高十層樓的辦公大樓，外徑約十六公尺、高約三十一公尺，樹幹主體還會設計一座高約二十五公尺的旋轉梯，讓參訪民眾可由下漫步走上頂端，眺望整個廠區甚至將鄰近八卦山台地美景盡收眼底。

估2年後完工需求550個人力

吳宜叡強調，公司也擬定「敦親睦鄰」政策，員工以南投在地人為優先，初期包括觀光工廠、智能自動化工廠等部門，所須人力至少五百五十人以上，並提供職涯講座、產學合作機會，回饋地方。

南投縣長林明溱說，南投市目前已有台灣麻糬主題館、微熱山丘，相信「半山夢工廠」完工啟用後，一定能為縣內觀光及產業發展注入一股新活力，提供大家更多的就業機會，帶動地方繁榮進步。