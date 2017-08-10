〈中部〉藍晒圖做文創品 石榴童全國科展奏捷

2017-08-10

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣石榴國小學童黃薈恩、李昕怡、張采甯、張鉦泓研究「藍晒圖」原理，發現藍晒圖可用來檢視雨傘、防曬乳抗ＵＶ指數，還開發不少藍晒圖文創小物，拿下今年全國科展化學組第三名，學生計畫與地方特色結合，開發更多文創商品。

學童運用原理 檢視雨傘抗ＵＶ指數

黃薈恩表示，她有次到台南市藍晒圖文創園區旅遊，對原本廣泛運用於工程的藍晒圖變身公共藝術品感到興趣，返校與老師、同學討論、探討後，覺得藍晒圖原理不僅可應用在藝術創作，還能廣泛運用在生活中，決定用這個主題參加全國科展。

李昕怡表示，他們都很喜歡藍晒圖呈現的普魯士藍，在老師與志工媽媽協助下，製作包括束口袋、零錢包、領巾、檯燈等生活小物，很多同學看了都喜歡，愈做愈有信心。

石榴國小校長蔡正龍表示，小朋友對藍晒圖研究深入程度讓他相當佩服，除了應用在文創品，還發現包括紙質、陽光強度、感光液酸鹼值都會影響色澤與顯像，寫出相當精彩的報告。

另外，還發現偏光片兩片成九十度可以完全阻止光線通過特性，用藍晒法檢測市售防曬乳液、抗ＵＶ雨傘有很棒功效，這應該是在這次科展拿下全國第三名的原因之一。

張采甯、張鉦泓表示，研究藍晒圖時需要頂著大太陽曬圖，常常汗流浹背，或找資料、討論到很晚，相當辛苦，不過，看到喜歡的圖案成形，很有成就感，拿下科展第三名更高興。

將融入在地特色 開發更多文創品

蔡正龍說，學童已著手把石榴班車站等地方特色融入作品中，開發更多文創商品，讓藍晒圖文創成為石榴的特色產品，未來做為公益義賣品等，讓學術原理變身實質商品，也成為學生帶著走的能力。