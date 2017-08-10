〈中部〉月費改計次 中興網球場遭抗議

2017-08-10

取消會員制 市府：收費並未較高

〔記者蘇金鳳／台中報導〕上百名不滿市府調整北屯中興網球場收費標準的網球球友及市民，九日到市府前廣場抗議，指市府運動局讓原來廠商再次得標，卻調高收費，由月費改為計次收費，讓想運動的民眾無能力進球場，將控告市府及廠商。

市府表示，中興網球場過去採會員制收費，非會員民眾便無法使用，為提供更多網球愛好者使用場地，取消會員制，改採計次收費，平均每小時收費約五十元至一百元，相較各縣市同類型公營球場，收費並未較高。

上百球友民眾 市府前拉布條抗議

上百名中興網球場球友、市民昨天集結在市府前廣場拉白布條抗議。活動召集人胡登富表示，中興網球場最近重新招標並已決標，運動局故意拉高標準，讓其他廠商不符資格，只有原來的廠商得標，根本是黑箱作業，圖利業者。

胡登富說，舊有制度只要繳入會費一千五百元，月費六百元，重新招標後，雖然還是原來的廠商，在市府授意下，取消會員制，改採單次要二百五十元，平時利用上午、晚上各打一次球的民眾，變成一天要付五百元，如此高價位，一般民眾根本付不起。另外，廠商竟還將逃生通道阻隔，租給其他販售運動商品的廠商，一旦發生事故，民眾逃生不及要由誰負責？

運動局官員說明，先前已有民眾反映逃生通道問題，向都發局詢問，都發局表示，上週已前往了解，發現並未影響到逃生，既然民眾仍有疑慮，將會同消防相關單位從頭到尾進行消防安全檢查。

市議員楊正中表示，當初市府與廠商訂定合約、收費標準內容沒有人知道，依目前收費標準，根本是黑箱作業，且收費未分熱門、冷門時段，用平均時間收費沒有道理。

市府運動局回應，市府依政府採購法及契約規定辦理，改計次收費兼顧舊會員權益及運動普及化，確保市民運動權益。收費有分時段，一般民眾早午間時段每人每次二百五十元，晚間時段每人每次三百元，六十五歲以上民眾、六歲至十二歲兒童、二十五歲以下學生，早午間時段另有優惠。