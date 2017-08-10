〈中部〉名間國中校舍 改建4年未完工

2017-08-10

材料規格不符 縣府稱是主因

〔記者謝介裕／名間報導〕南投縣名間國中校舍改建工程，從一○二年著手規劃，歷時多年迄今仍在施工，何時完工？引發各界關注。縣府表示，該工程進度嚴重落後，除景氣、天候因素外，承包商自主檢查不夠確實更是關鍵，在屢遭縣府「抓包」，並要求改進後，承包商已更換品管人員，預計年底前可望完工。

南投縣名間國中因校舍興建迄今達五十年老舊改建標準，縣府在獲中央補助經費後，發包進行校舍改建工程，包括十九間教室、六間廁所與樓梯，總經費七千多萬元，採「先建後拆」原則，即新教室興建完成後，再拆舊教室，以節省時間加快施工進度，然而，當初的國一新生，早已讀完國中三年課程畢業，但該校舍工程依舊在施工，令學生及家長十分疑惑，質疑難道工程出狀況?

縣府教育處、建設處說，該工程在一○二年規劃辦理發包，惟因景氣低迷，廠商競標意願低落，直至一○四年才完成發包手續，未料，開工後，一○五年一月至七月期間陰雨綿綿，導致工程進度想快也快不了。

包商換品管員 估年底前完工

除此，縣府在工程施工查驗過程中，發現鋼筋、混凝土、模板等材料問題，雖然要求包商改進，但包商內部控管似乎發生狀況，以致相關材料規格、磅數多半無法符合標準，直到包商將品管人員全部撤換，才使得工程免於陷入停擺危機。

縣府教育處副處長王淑玲指出，該處對校舍改建工程品質十分重視，絕不能容許包商心存偷工減料的僥倖心態，日後也會與縣府工程相關單位不定時、不定期進行抽驗，並在兼顧品質前提下，加快施工腳步，以利早日完工，提供學生更優質、安全的受教環境。