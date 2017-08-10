〈中部〉彰中日式宿舍 校友、學生籲保存

2017-08-10

校方有意拆除改建體育館

〔記者張聰秋／彰化報導〕國立彰化高中有意將一千五百坪左右的舊宿舍校地改建為體育館，但有部份校友不願見日式宿舍被夷為平地，轉向文化局提報暫定古蹟，還發起保存運動，昨天，卅、四十位校友和學生合力整理舊宿舍環境，以行動展現保存決心。

彰化高中建校已有七十五年歷史，校區內有一塊一千五百坪左右的舊宿舍校地，長年閒置雜草叢生，老建物也搖搖欲墜，國有財產署以閒置荒蕪提報要求回收，並於一○四年底發文，限期一○五年六月卅日前騰空地上物收歸國有，校長吳文宗於一○一年向教育部開辦新興工程三年一期計畫，申請改建成綜合活動中心，但申請案未過。

文化局獲報告示列冊追蹤

一○四年底，國有財產署官員實地勘察，發現該筆土地不但閒置未使用，且雜草叢生、孳生蚊蠅，發文限期回收，而校方經由校務會議通過改建為綜合體育館，並向教育部申請新興工程計畫，獲得一億多元工程經費。

部份校友獲悉此事，立刻向彰化縣文化局提報，指稱這些日式宿舍有其保存價值，文資審議委員上週實地會勘，在舊宿舍門前掛起列冊追蹤的告示牌。文化局表示，依規定六個月內辦理審議，文化局尊重專家審議結果。

對此，校長吳文宗說，改建體育館是為了學校和學生，也是校務會議通過的決議，為何校友和學生不能為了學弟著想，為了學校永續發展，支持學校蛻變？而且學校已向文化局提出保留計劃，將完整保留一棟校長宿舍，其他六棟建物土地集中就讓學校改建體育館，經由共存變通方法共創雙贏。

不過，保存運動成員有彰中學生和校友，大家分工合作，用鐮刀拔除蓋住巷道的雜草。高三生林冠甫說，這些日式老建物都已有七十多年以上的歷史，跟著學校一起成長，是校友們共同記憶，希望藉由一次又一次的清掃活動，喚起越來越多同學重視該議題。

當地居民說，舊宿舍建物未變，今昔最大的差別，在於樹木長高、雜草茂密，幾乎吞噬建物，荒涼情境形同廢墟。