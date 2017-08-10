〈中部〉嘉市焚化廠延役評估 10月招標

2017-08-10

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市垃圾焚化廠採公有民營方式營運，民國一○八年將屆滿使用年限廿年，目前每日焚化量約二百一十公噸，僅為設計處理容量的七成，環保署建議延役，市環保局長張志誠昨天表示，延役可行性評估標案由環保署補助辦理，預計十月招標，兩年內提出評估報告。

後年屆滿 2年內提出評估報告

國人環保意識高張，垃圾焚化量不若以往，各縣市垃圾焚化廠有無共同使用的可能？張志誠說，環保署之前推動「一縣市一垃圾焚化廠」政策，也推行資源回收，因牽涉地方民意機關與行政機關的配合，縣市垃圾焚化廠合併機會不大。

嘉市環保局統計，嘉市垃圾焚化廠設計每日焚化量為三百公噸，但運轉燃燒的量逐漸減少，目前每日焚化量約二百一十公噸，內含代燒雲林縣垃圾每週約四十公噸。

市環保局簽約委託達和環保公司營運操作焚化廠，從八十七年十一月十八日至一○八年十二月十二日，機電及主體統包工程總經費約廿億四千萬元，一○四年度獲環保署查核評鑑為優等獎。

張志誠說，環保署「多元化垃圾處理計畫」中，針對全國十一個年限將屆的垃圾焚化廠後續如何處理提供評估經費，環保署建議嘉市焚化廠延役，至於如何提升功能、延役年限多久，環保局提出包括增加空氣污染防治、提升鍋爐使用效益、增加發電效益等思考，待完成可行性評估，再細部設計，爭取環保署執行經費。

嘉市審計室日前就嘉市垃圾焚化廠使用年限將屆，重建資金專戶嚴重不足等問題提出糾正，但張志誠表示，專戶專款專儲，考量排擠其他預算，各縣市都有類似問題，市府今年起每年提撥垃圾清潔處理費用中約七％、約六百萬元，作為重建資金。