〈南部〉巨型扭蛋機重開張 將營業6天

2017-08-09

〔記者邱灝唐／台南報導〕衛民街巨型扭蛋機上月掀起風潮，洶湧人群卻逼得業者暫停營業，不過扭蛋機就在父親節這一天重啟，預計連開六天。業者無奈地說，雖然看起來很風光，但實際上又累又難賺，而且和當初的構想已經不同。

羅姓業者表示，營業時間為下午兩點到晚上九點，除了台韓雙人來回機票之外，扭蛋內也會加入以爸爸為導向的禮物。昨日一開扭立刻湧現人潮，儘管下午兩點正是最熱的時候，仍然吸引上百位排隊民眾。不過，業者表示，現在和初衷已經完全不一樣。

業者指出，原本想要仿效正興街再創一個貨櫃市集，推廣當地商家，因此製造超大型扭蛋機來當作話題，雖然成功吸引人潮，但大家都是衝著扭蛋機而來，一旁的店家反而成為陪襯；除此之外，上月十五日的開幕盛況也造成後續一連串的麻煩。他說，最明顯的就是交通阻塞，排隊的民眾很守規矩，會沿著騎樓拐到中山路上，不過有許多騎士或駕駛卻會違停拍照，人潮帶來的噪音讓他們對周邊的住戶感到抱歉。

扭蛋機的成功也引來國稅局的注意，因此現在兌換一份獎品就會收到一張發票。

業者解釋，只有表面看起來風光，儘管近萬顆的球都已被轉過一輪，但計入材料費、地租和三名夥伴的工錢和時間，其實非常難賺。他強調，申請執照所需的資料都已送件，因此不會出現違法營業的問題。