〈南部〉送父親禮物 周光照棄台大醫選電機系

2017-08-09

〔記者劉婉君、王涵平／台南報導〕大學指考分發昨天放榜，台南一中二、三類組最高分周光照，棄台大醫學系選擇電機系，除了符合自己的興趣，也為想讀台大電機的父親圓夢。南一中各入學管道共有五人錄取台大醫，指考數學甲滿分的彭品諺，如願考上台大醫。

周光照二、三類組成績穩上台大醫與台大電機，對醫學與電機都有興趣的他，曾閱讀醫學相關書籍，但發現讀醫學要背誦的東西很多，且未來醫生的工作情形，並非他最喜歡的，在與老師和家人討論後，最後決定選擇台大電機。昨天是父親節，他說，「以前爸爸想讀台大電機但上不了，也算是替爸爸圓夢。」這也是父親節送爸爸的最好禮物。

蔡中愷、彭品諺 都錄取台大醫

學測成績都是七十三級分的蔡中愷與彭品諺，兩人都為了挑戰自己，再拚指考，也雙雙錄取台大醫。彭品諺高三時曾參加學長分享的醫科活動，未來希望可以成為醫師，並投入醫學研究。

南一中總計各入學管道共有四十五人錄取醫學、牙醫、中醫系，台大法律系也有六人。

台南女中各入學管道也有廿五人錄取，其中台大醫兩人，台、成、清、交、政共錄取人數一九七人，佔錄取人數廿八．三％，另有四人錄取海外大學。

長榮中學各管道共有六人錄取醫、牙醫學系，陳杰民指考成績可上台大醫，因對理工科較有興趣，選擇台大電機；林修豪錄取台大牙醫。

聖功女中共計一三一人參加指考，錄取國立大學及醫學相關科系近七成。德光中學各管道總計有五人錄取醫學、牙醫系，台、成、清、交、政佔二成。

南光高中各管道入學除醫牙及獸醫學系五人外，台大等國立大學共二二六人，錄取率達七十二％。港明高中今年度醫牙學系上榜人數勇冠南台灣，總計有廿七人，此外，各管道入學則有六位高中台大各學系。