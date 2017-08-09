〈南部〉當眾撒網 林園濕地公園當「漁場」

2017-08-09

〔記者洪臣宏／高雄報導〕林園海洋濕地公園推動生態保育有成，潟湖、人工湖魚群多，卻有少數民眾收割成果，將其視為自家「漁場」，不僅垂釣，還誇張地以手拋網捕魚，威脅倒立水母生存，另有民眾將漁獲倒入潟湖內，反而造成污染。

清晨撒網捕魚 志工勸阻無效

「保證有魚！」最近似乎有人口耳相傳，成群到林園海洋濕地公園潟湖撒網捕魚，有些利用清晨大剌剌在人工湖玩起手拋網，保育志工趨前勸阻，他們竟回說「從小就在這裡捕魚，現在為何不行？」「好玩而已！」勸說無效，只好委請員警出面。

保育團體︰林園另有可垂釣地

整林園區紅樹林保育學會理事長蘇文華表示，林園海洋濕地公園為推廣生態保育的處所，民眾在此垂釣、捕魚，實在觀感不佳，曾有人將誤撈的倒立水母丟在岸際「曬水母乾」，都是環境生命教育負面教材。

蘇文華說，林園區有許多可以垂釣、捕魚的海域、溪流（高屏溪），連漁村內的排水溝也是魚兒成群，他們捨而不用，就因為濕地公園魚的數量多，每次撒網都有收穫，且捕撈地點安全。

濕地公園的水有來自養殖場排放或漲潮進入，魚種以石斑、吳郭魚及豆仔魚居多，被視為加菜菜餚，外型漂亮的摩利魚、茉莉花鱂之前也常被抓回去養，後來發現無法用水族箱養殖才作罷。

養工處︰在公園釣魚可處罰鍰

高市養工處在濕地公園豎立禁止垂釣告示牌，但就是有人視若無睹，養工處表示，根據高雄市公園管理自治條例，在公園釣魚可處一千元以上、六千元以下罰鍰。林園警分局表示，只要接獲舉報都會前往勸導，民眾大多也會配合，一旦巡邏發現捕撈將主動勸阻，若不配合將交由市府主管單位裁處。