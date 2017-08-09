〈南部〉武潭國小拔河隊 國際賽拚進四強

2017-08-09

以小博大 力抗高年級生

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣武潭國小面對資源、人數不足窘境，靠著在走廊上鋪設的簡陋拔河道，連續在國內拔河競賽中獲得佳績，今年暑假受邀到日本東京參加國際拔河錦標賽，但根據大會規定，台灣隊伍不分組別只能參加四百四十公斤混合組，武潭國小以小博大，以四戰兩勝成績進入八強，並力抗國、高中生組成的日本隊伍取得四強門票，儘管最後在四強止步，國小生力抗高年級生雖敗猶榮，奮戰精神讓人動容。

武潭國小校長梁吉成說，學校拔河隊成軍未滿三年，先後已拿下縣賽冠軍，全國錦標賽亞軍等優秀成績，今年受邀到日本參加國際拔河錦標賽，儘管孩子們必須面臨國、高中生挑戰，仍然絲毫不畏懼，不少場邊觀眾看見孩子們奮戰到底的模樣忍不住為他們鼓掌，武潭國小也成為來自台灣的三支隊伍中唯一進入四強的隊伍。

設備簡陋 苦練出好成績

學生人數僅有五十多人的武潭國小，以五、六年級男、女混合組成拔河隊，校內狹小的走廊鋪上借來的拔河道，就是孩子們平常練習的場地，除了對抗練習，學校還有一套「拉輪胎」練習方法，透過趣味十足的拉動輪胎運動加強力量。

梁吉成說，學校的經費、場地都很有限，雖然設備簡陋，但學生、家長都很支持這項運動，透過拔河練習也讓學生找到自信與成就感，這次出國比賽雖然四強止步，但已為孩子留下珍貴回憶。