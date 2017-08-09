〈南部〉久病立志習醫 東中生指考拚上醫學系

2017-08-09

記者黃明堂／專訪

台東高中今年畢業生榮孫子恩原本在個人申請錄取台大大氣科學系，但從小被心臟疾病所苦，久病志成良醫，發奮在指考力拚，錄取馬偕醫學系。

榮孫子恩來自台東池上鄉，冠母姓，母親榮秀蘭是原住民，任職於關山國中。榮孫子恩身處偏鄉，但加倍用功，過去就讀關山國中時，成績就相當好，得以進入東中數理資優班。

東中校長張瑞杰說，榮孫子恩很用功，幾乎每天留在學校晚自習，因為住在台東市，除了中餐在校，早餐及晚餐幾乎都自己煮，把自己照顧的很好。

放棄學測錄取台大

張瑞杰說，榮孫子恩在學測考了六十三級分，透過個人申請，上了包括台大在內的多所頂尖校系，但因志在學醫，都予放棄，全力再拚指考，總算如願以償。

張瑞杰說，榮孫子恩發憤學醫，與自己的身體狀況有關，自幼患心臟方面疾病，切身體悟生病之苦，一心一意就是想當醫生。

希望從醫回饋家鄉

榮孫子恩說：「有現在的我，都是醫生的功勞」，他先天性心臟閉鎖不全，出生後多次進出開刀房，直到現在，心臟雖然還有問題，但問題不大。生病的過程實在太辛苦，希望自己未來能儘量從事心臟相關的醫科，並返鄉為花東醫療盡一份心力。

榮孫子恩放棄原已錄取的台大後，全力拚指考，在強烈壓力中，已逝的阿嬤給了他很大的衝刺動力，夢到阿嬤為他加油，考前也特別請爸爸傳給他阿嬤生前抱著他的照片，猶如抱著定心丸，終於達陣！