〈南部〉「煤灰河流」嚇人 廠商要求鑫聖搬離

2017-08-09

堆近3層樓高「煤灰山」 1個月淹2次

〔記者黃文瑜／永康報導〕「不要惡鄰居」！永康鑫聖工程公司堆置超量煤灰又未遮蓋，平日揚起粉塵，上月遇大雨及颱風，擋土設施不堅固造成「煤灰河流」，一個月淹二次，讓該區四十一家廠商近千名員工受害，工廠停工及設備損失無法估計，向市府檢舉仍不見改善，目前四十一家廠商已進行連署希望該公司搬離，並請求國賠。鑫聖公司表示，完全依法營業，超量堆置原物料是因市府要求變更產業類別導致。

41廠商、近千名員工受害 進行連署

上月十七日及三十一日，鑫聖工程公司煤灰原物料因大雨流出路面近三百公尺，甚至淹進鄰近廠房，煤灰堆積約十五公分高。環保局在七月中就要求該廠改善，停止試俥執照，並要求在八月底前完成兩公尺高擋土牆，以防煤灰再次被雨水沖刷到工廠和道路上。但鄰近工廠不見鑫聖工程公司有改善動作，認為鑫聖故意擺爛，再把事件PO上網，並直指環保局未善盡責任，懷疑官商勾結。

環保局3年開26罰單 要求限期改善

南市環保局表示，三年來已對鑫聖開出廿六張罰單，包含空氣污染及廢棄物清理相關規定罰單，裁罰一百五十二萬七千二百元罰鍰及四件送案，絕無包庇。針對鑫聖公司稱試俥執照停止，無法處理堆置的原物料的說法，事實上鑫聖可將原物料送還給廠商或是交由其他同業代為處理，要求鑫聖限期改善。

鄰近工廠負責人表示，依廢棄物處理相關法規，該公司需有排水、收集及防止粉塵飄散設施，但該公司完全沒有，明顯違法，市府先前仍核發執照讓該公司營業，並且該公司煤灰越堆越高，目前已約二到三層樓高，超出擋土設施，多次向市府檢舉、陳情都不見好轉。因向市府求助無門，目前當地四十一家廠商連署，並與該公司進行調解，但調解會進行時，鑫聖公司也沒出席，因此請求國賠，希望市府重視民眾安全與健康。

鑫聖︰依法營業 月底前做好擋土牆

「我們也是苦主」，鑫聖負責人謝穎緒拿出市府公文大聲喊冤，表示前年八月取得核准登記，去年十月卻收到市府要求變更工廠登記，須將產業類別轉換，變更時間無法營業，但因向台電簽約收購煤灰，只好將原物料堆置工廠，否則須付違約金，等待新照核可期間，才讓煤灰堆那麼高。

今年五月取得試俥執照，卻因未能消化近一年來的煤灰，上月大雨防塵設施被壓在灰堆中，遭環保局收回試俥執照，無法製作產品消化原物料，雖可將煤灰運給其他同業代處理，但每家廠商的製作量穩定，和供貨商也有合約，不願再收該公司的原物料，八月底前會將擋土牆做好，並鋪設防塵設施。