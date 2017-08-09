〈南部〉26處易淹水地區 明年底前改善

2017-08-09

〔記者葛祐豪／高雄報導〕治水多管齊下，水利局針對高市二十六處易淹水地區，將陸續展開排水改善工程，預定明年底前全部完工，搭配全國最多的十五座滯洪池，多管齊下，將可減少高雄市淹水情形。

高市府昨舉行市政會議，水利局長蔡長展指出，近年氣候變遷影響加劇，易發生極端天氣致災，為減少都市水患，水利局除了闢建滯洪池，也將進行各項排水改善工程。

蔡長展說，以這次海棠等颱風來襲為例，高雄市鼓山三路出現三次強降雨，但都未發生嚴重淹水，顯示今年七月完工的柴山滯洪池發揮功效。

根據統計，目前高雄市已經有十二座滯洪池，加上預計今年十月完工的仁武區八卦里滯洪池、明年九月完工的三民區十全滯洪池、新核定並預計明年十二月完工的岡山區典寶溪Ｄ區滯洪池第一期，總計達十五座滯洪池，總滯洪量三二六萬噸，皆居全國之冠。

配合15滯洪池 全國最多

蔡長展強調，改善淹水要多管齊下，水利局共爭取中央七．七億元補助，將針對高市二十六處易淹水地區（南高雄、北高雄各十處，旗美地區六處），進行排水改善工程，預計明年底前全部完工。

這二十六處易淹水地區包括夢時代附近的成功二路、苓雅區大順三路、左楠交界的軍校路等。

其中，將新建梓官區中正路、旗山區新光抽水站；彌陀區舊港、岡山區五甲尾、前鎮區鎮東三街、鹽埕區新樂等十二處，針對抽水站機組功能提升；路竹區金平路、仁武區大正路，則進行雨水下水道新建工程。水利局希望透過多重工程面向，提升大高雄整體防洪能力。